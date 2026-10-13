यूपी: सर्वोदय विद्यालयों के मेधावी छात्रों को मिलेगी मुफ्त जेईई-नीट कोचिंग, आवास और भोजन भी निशुल्क

कक्षा 10 के अंकों से तय होगी पात्रता

शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में पढ़ रहे और मई 2027 तक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग वर्ग में सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए कक्षा 10 में गणित और विज्ञान विषयों का निर्धारित कटऑफ 85 प्रतिशत, जबकि छात्राओं के लिए 80 प्रतिशत है। अन्य आरक्षित श्रेणियों और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग कटऑफ निर्धारित किए गए हैं।



मेडिकल वर्ग में सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए कटऑफ 80 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 75 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 65 प्रतिशत निर्धारित है।