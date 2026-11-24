यूपी: कार्तिक पूर्णिमा मेले पर यूपी के इस जिले में घोषित हुआ अवकाश, बंद रहेंगे जनपद के सभी स्कूल-कॉलेज
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 24 Nov 2026 02:47 PM IST
सार
यूपी के रायबरेली जिले में कार्तिक पूर्णिमा मेला के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया। 25 नवंबर को जिले में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
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विस्तार
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा 25 नवंबर 2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने निर्देश जारी किए हैं कि जिले में कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे।
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यह अवकाश यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड सहित सभी मान्यता प्राप्त बोर्डों के विद्यालयों पर लागू होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी प्रधानाचार्यों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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