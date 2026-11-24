व्यापार कर भवन में घुसकर आगजनी, अधिकारियों से मारपीट, बलवा और सरकारी काम में बाधा डालने के 28 साल पुराने मामले में व्यापारी नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य बनवारी लाल कंछल को तीन साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उनके दो साथियों हुकुमचंद अग्रवाल और देशराज अग्रवाल को भी दोषी करार दिया है। तीनों आरोपियों को पहले ही दोषी ठहराते हुए उनकी जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया था।

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मामले की सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपी मोती चंद्र अग्रवाल और श्रीनिवास अग्रवाल की मौत हो चुकी थी, जबकि राजेंद्र अग्रवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद बनवारी लाल कंछल, मोती चंद्र अग्रवाल, हुकुमचंद अग्रवाल, देशराज अग्रवाल, श्रीनिवास अग्रवाल और राजेंद्र कुमार अग्रवाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। 17 नवंबर 2006 को अदालत ने इसका संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को तलब किया था, जिसके बाद नौ मई 2019 को उन पर आरोप तय किए गए। विज्ञापन



लगभग 28 साल तक चले इस मुकदमे में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बनवारी लाल कंछल समेत तीन आरोपियों को दोषी ठहराया। मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद तीनों की जमानत निरस्त कर उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपी मोती चंद्र अग्रवाल और श्रीनिवास अग्रवाल की मौत हो चुकी थी, जबकि राजेंद्र अग्रवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद बनवारी लाल कंछल, मोती चंद्र अग्रवाल, हुकुमचंद अग्रवाल, देशराज अग्रवाल, श्रीनिवास अग्रवाल और राजेंद्र कुमार अग्रवाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। 17 नवंबर 2006 को अदालत ने इसका संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को तलब किया था, जिसके बाद नौ मई 2019 को उन पर आरोप तय किए गए।लगभग 28 साल तक चले इस मुकदमे में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बनवारी लाल कंछल समेत तीन आरोपियों को दोषी ठहराया। मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद तीनों की जमानत निरस्त कर उन्हें जेल भेज दिया गया।

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