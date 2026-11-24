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मौत को लेकर उठ रहे कई सवाल

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

घटना हरदत्तनगर गिरंट थाना क्षेत्र के महरू मुर्तिहा स्थित ईंट भट्ठे के पास की है। मृतक की पहचान ग्राम पंचायत गौसपुर के मजरा बनकटी निवासी बसावन श्रीवास्तव (45) के रूप में हुई है। वह पिछले तीन वर्षों से एमके ब्रिक फील्ड पर रहकर मजदूरी करते थे। मंगलवार सुबह उनका शव भट्ठे के ईंट पथाई फड़ के पास पंपिंग सेट के पानी से भरे गड्ढे में उतराता मिला। अन्य मजदूरों ने शव देखकर इसकी सूचना परिजनों को दी। खबर मिलते ही रोते-बिलखते परिजन मौके पर पहुंच गए।शव मिलने के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग पानी में डूबने से मौत होने की आशंका जता रहे हैं, जबकि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि गड्ढे की गहराई कम होने के कारण मामला संदिग्ध है। ऐसे में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है।सूचना पर थाना प्रभारी गौरव सिंह फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को गड्ढे से बाहर निकलवाया। मृतक के भाई रामचंदर की तहरीर पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।सीओ आलोक सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।