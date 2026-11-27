Lucknow News: लखनऊ होकर चलाई जाएंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:00 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:00 AM IST
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लखनऊ। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन शनिवार को दरभंगा व सहरसा से आनंदविहार और रविवार को सहरसा से अमृतसर के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। तीनों ट्रेनें एक फेरे के लिए लखनऊ होकर चलाई जाएंगी।
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 05531 दरभंगा-आनंदविहार टर्मिनल स्पेशल 28 नवंबर को दरभंगा से रात 10:55 बजे चलेगी। यह जयनगर, सीतामढ़ी, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या धाम होते हुए अगले दिन दोपहर एक बजे लखनऊ पहुंचेगी। यहां से चलकर कानपुर सेंट्रल, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ व गाजियाबाद होते हुए रात 9:30 बजे आनंदविहार टर्मिनल पहुंचेगी। ट्रेन में जनरल, स्लीपर सहित कुल 22 कोच होंगे।
ट्रेन संख्या 05599 सहरसा-आनंदविहार टर्मिनल स्पेशल शनिवार को सहरसा से रात दस बजे चलकर सिमरी बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, गोंडा, बाराबंकी होते हुए अगली दोपहर 3:15 बजे लखनऊ पहुंचेगी। ट्रेन यहां से चलकर बरेली, मुरादाबाद व गाजियाबाद होते हुए रात ढाई बजे आनंदविहार टर्मिनल पहुंचेगी। गाड़ी में सामान्य, स्लीपर सहित कुल 14 कोच होंगे।
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30 को चलेगी सहरसा अमृतसर स्पेशल
ट्रेन संख्या 05595 सहरसा-अमृतसर स्पेशल 30 नवंबर को सहरसा से दोपहर 1:35 बजे चलेगी। यह सिमरी बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर व गोरखपुर होते हुए अगली सुबह 5:55 बजे लखनऊ पहुंचेगी। यहां से हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, अंबाला कैंट, लुधियाना, फगवाड़ा और जालंधर सिटी होते हुए रात 10:15 बजे अमृतसर पहुंचेगी। ट्रेन में सामान्य, स्लीपर सहित कुल 11 कोच होंगे।
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उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 05531 दरभंगा-आनंदविहार टर्मिनल स्पेशल 28 नवंबर को दरभंगा से रात 10:55 बजे चलेगी। यह जयनगर, सीतामढ़ी, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या धाम होते हुए अगले दिन दोपहर एक बजे लखनऊ पहुंचेगी। यहां से चलकर कानपुर सेंट्रल, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ व गाजियाबाद होते हुए रात 9:30 बजे आनंदविहार टर्मिनल पहुंचेगी। ट्रेन में जनरल, स्लीपर सहित कुल 22 कोच होंगे।
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ट्रेन संख्या 05599 सहरसा-आनंदविहार टर्मिनल स्पेशल शनिवार को सहरसा से रात दस बजे चलकर सिमरी बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, गोंडा, बाराबंकी होते हुए अगली दोपहर 3:15 बजे लखनऊ पहुंचेगी। ट्रेन यहां से चलकर बरेली, मुरादाबाद व गाजियाबाद होते हुए रात ढाई बजे आनंदविहार टर्मिनल पहुंचेगी। गाड़ी में सामान्य, स्लीपर सहित कुल 14 कोच होंगे।
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30 को चलेगी सहरसा अमृतसर स्पेशल
ट्रेन संख्या 05595 सहरसा-अमृतसर स्पेशल 30 नवंबर को सहरसा से दोपहर 1:35 बजे चलेगी। यह सिमरी बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर व गोरखपुर होते हुए अगली सुबह 5:55 बजे लखनऊ पहुंचेगी। यहां से हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, अंबाला कैंट, लुधियाना, फगवाड़ा और जालंधर सिटी होते हुए रात 10:15 बजे अमृतसर पहुंचेगी। ट्रेन में सामान्य, स्लीपर सहित कुल 11 कोच होंगे।