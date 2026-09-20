Lucknow News: होम्योपैथिक कॉलेज में इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन जारी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:33 AM IST
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लखनऊ। गोमतीनगर स्थित राजकीय नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज में इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन शनिवार को 13वें दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन के कारण अब तक 15 हजार से अधिक मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ा है। शनिवार को भी सैकड़ों मरीज इलाज की उम्मीद में कॉलेज पहुंचे, लेकिन ओपीडी नहीं खुल सकी।
इंटर्न डॉक्टरों ने कर्मचारियों को ओपीडी का दरवाजा खोलने से रोक दिया, जिससे मरीजों और तीमारदारों को मायूस होकर वापस जाना पड़ा। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा। सोमवार को हजरतगंज में आयुष विभाग से जुड़े डॉक्टर एकत्र होकर आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में हैं।
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इंटर्न डॉक्टरों ने कर्मचारियों को ओपीडी का दरवाजा खोलने से रोक दिया, जिससे मरीजों और तीमारदारों को मायूस होकर वापस जाना पड़ा। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा। सोमवार को हजरतगंज में आयुष विभाग से जुड़े डॉक्टर एकत्र होकर आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में हैं।
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