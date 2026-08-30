फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Promise fulfilled within a week: 20 meritorious students given bicycles, five received financial aid.

Lucknow News: हफ्तेभर में वादा पूरा, 20 मेधावियों को दी साइकिल, पांच को दी आर्थिक मदद

Sun, 30 Aug 2026 01:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
Promise fulfilled within a week: 20 meritorious students given bicycles, five received financial aid.
लखनऊ। सरोजनीनगर से विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए हफ्तेभर पहले किए गए वादे को शनिवार को पूरा किया। बीती 22 अगस्त को खुशहालगंज मंडल में आयोजित ‘चाय पर चर्चा’ के दौरान मिले आवेदनों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने 29 अगस्त को सभी 25 आवेदनों का निस्तारण कर दिया।
विज्ञापन

शनिवार को मंडल अध्यक्ष दल बहादुर सिंह के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 20 मेधावी छात्र-छात्राओं को निशुल्क साइकिलें दी गईं। साथ ही विशाल श्रीवास्तव, बबलेश, राजीव शुक्ला, उत्कर्ष तिवारी और उमेश पाल सहित 5 जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता राशि सौंपी गई। 20 नई सोलर लाइटों को मंजूरी दी गई है, जिन पर जल्द काम शुरू होगा। पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए स्वीकृत 5 हैंडपंपों की स्थापना का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। डॉ. सिंह ने कहा कि ‘चाय पर चर्चा’ महज संवाद का जरिया नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं के समयबद्ध और संवेदनशील समाधान का माध्यम है। जनता की जरूरतों पर तत्काल कार्रवाई करना ही सच्ची जनसेवा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed