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Lucknow News: प्रो. कमलेश दुबे फुलब्राइट स्कॉलर के लिए आमंत्रित

Mon, 14 Sep 2026 02:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 14 Sep 2026 02:46 AM IST
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Prof. Kamlesh Dubey invited as a Fulbright Scholar
लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस (यूपीएसआईएफएस) के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कमलेश कुमार दुबे को अमेरिका में फुलब्राइट स्कॉलर-इन-रेजिडेंस के रूप में आमंत्रित किया गया है। वह लिविंगस्टोन कॉलेज, सैलिसबरी, नॉर्थ कैरोलिना में 2026-27 के दो अकादमिक सेमेस्टर में छात्रों को फोरेंसिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे विषय पढ़ाएंगे। उनका कार्यक्रम मई 2027 तक चलेगा।
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यूपीएसआईएफएस के संस्थापक निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी ने कहा कि इससे भारत-अमेरिका के बीच शोध सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। फुलब्राइट अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक आदान-प्रदान का प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। डॉ. दुबे के 40 से अधिक शोधपत्र, 10 पेटेंट और चार पुस्तकें प्रकाशित हैं। उनके निर्देशन में छह शोधार्थी पीएचडी पूरी कर चुके हैं।
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