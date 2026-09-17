Lucknow News: प्लेटलेट्स बढ़ाने वाले फलों के दाम बढ़े

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निशातगंज पुल के नीचे फलों की दुकान लगाने वाले कृष्णा ने बताया कि कीवी के दाम बढ़ गए हैं। बाजार में इस समय दो तरह की कीवी आ रही हैं। एक कीवी अधिक खट्टी होती है। यह सौ रुपये में चार पीस यानी 25 रुपये की एक कीवी की दर से बिक रही है। एक माह पहले 100 रुपये में पांच कीवी बिक रही थीं। दूसरी किस्म की कीवी 100 रुपये की तीन मिल रही हैं। इनकी मांग अधिक है। एक पीस खरीदने पर यह कीवी 40 रुपये में मिल रही है। ड्रैगन फ्रूट 80 से 100 रुपये प्रति पीस बिक रहा है।100 रुपये का नारियल पानी, 80 रुपये किलो पपीताएक माह पहले 70 से 80 रुपये का बिकने वाले नारियल के दाम अब 90 से 100 रुपये पहुंच गए हैं। पपीता के दामों में 20 रुपये प्रति किलो तक का इजाफा हुआ है। दुकानदार राजेश ने बताया कि एक माह पहले पपीता 60 रुपये किलो बिक रहा था जो अब 70 से 80 रुपयेे किलो पहुंच गया है। मौसमी 50 रुपये प्रति किलो है। इसके दामों में खास अंतर नहीं आया है।