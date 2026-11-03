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Lucknow News: निजी मेडिकल कॉलेज के कुलपति को नोटिस की तैयारी

Tue, 03 Nov 2026 03:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 03:14 AM IST
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Preparations underway to issue a notice to the head of a private medical college
लखनऊ। केजीएमयू में धर्मांतरण की जांच में मेडिकल संस्थानों और डॉक्टरों के बीच आर्थिक संबंधों का मामला भी सामने आया है। एक निजी मेडिकल कॉलेज में केजीएमयू के करीब आधा दर्जन डॉक्टरों का निवेश होने का दावा किया जा रहा है। इनमें से कई डॉक्टर मुस्लिम समुदाय से हैं।
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एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा होने के बाद केजीएमयू प्रशासन निजी मेडिकल कॉलेज के कुलपति को नोटिस देगा। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह के मुताबिक निजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को नोटिस भेजा जा रहा है। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में भी इन डॉक्टरों का जिक्र है।
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