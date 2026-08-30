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Lucknow News: 1.51 लाख की कुश्ती में महाराष्ट्र के प्रदीप ने मारी बाजी

Sun, 30 Aug 2026 01:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:58 AM IST
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Pradeep from Maharashtra triumphs in the 1.51 lakh wrestling bout.
छावनी स्थित हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में आयोजित इनामी दंगल में प्रतिद्वंद्वी को पटकनी देते पहलवान।
लखनऊ। अखाड़ा सजा था और दांव-पेच पर सबकी निगाहें टिकी थीं। दांव बड़ा था तो मुकाबला भी दमदार। छावनी स्थित हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में आयोजित 139वें अखिल भारतीय मस्ता पहलवान गुरु रामचंद्र स्मारक इनामी दंगल की सबसे बड़ी 1.51 लाख रुपये की कुश्ती में महाराष्ट्र के प्रदीप ने बाजी मार ली। पानीपत के मंजीत ने उन्हें कड़ी चुनौती दी, लेकिन आखिरी दांव प्रदीप के नाम रहा।
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रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय दंगल में देश के कई राज्यों के पहलवानों ने अखाड़े में जोर आजमाइश की। दंगल प्रबंधक विकास चंद्र यादव के मुताबिक, दूसरे दिन करीब 30 जोड़ियों के बीच कुश्तियां हुईं, जबकि पहले दिन 26 जोड़ियों ने दमखम दिखाया।
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सबसे बड़ी कुश्ती के लिए नीरज साहू ने अपने पिता शिव नारायण साहू की स्मृति में एक लाख रुपये की राशि दी। इनामी मुकाबलों ने अखाड़े में रोमांच बढ़ाए रखा और दर्शकों की निगाहें प्रमुख कुश्तियों पर टिकी रहीं।
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21 हजार की कुश्ती बराबरी पर छूटी

दिल्ली के गुरु हनुमान अखाड़े के अंकुश और पंजाब के सुमित के बीच हुई 21 हजार रुपये की कुश्ती बराबरी पर छूटी। इसके अलावा 7100 रुपये की कई कुश्तियां हुईं। वहीं 5100 रुपये की चार कुश्तियां बराबरी पर रहीं, जबकि इसी इनाम की एक कुश्ती में बनारस के बब्बू ने जीत दर्ज की।

दंगल में उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में पहलवान पहुंचे। आयोजन के दौरान सुनील वैश्य, दीपक जायसवाल, दंगल उप प्रबंधक विशेष यादव, विशाल यादव, राजेंद्र साहू, दुष्यंत कोच, जगदंबा पहलवान, राम बचन यादव, हरिशंकर और राम आशीष यादव समेत कई लोग मौजूद रहे।

छावनी स्थित हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में आयोजित इनामी दंगल में प्रतिद्वंद्वी को पटकनी देते पहलवान।

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