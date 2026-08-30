Lucknow News: 1.51 लाख की कुश्ती में महाराष्ट्र के प्रदीप ने मारी बाजी

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रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय दंगल में देश के कई राज्यों के पहलवानों ने अखाड़े में जोर आजमाइश की। दंगल प्रबंधक विकास चंद्र यादव के मुताबिक, दूसरे दिन करीब 30 जोड़ियों के बीच कुश्तियां हुईं, जबकि पहले दिन 26 जोड़ियों ने दमखम दिखाया।सबसे बड़ी कुश्ती के लिए नीरज साहू ने अपने पिता शिव नारायण साहू की स्मृति में एक लाख रुपये की राशि दी। इनामी मुकाबलों ने अखाड़े में रोमांच बढ़ाए रखा और दर्शकों की निगाहें प्रमुख कुश्तियों पर टिकी रहीं।21 हजार की कुश्ती बराबरी पर छूटीदिल्ली के गुरु हनुमान अखाड़े के अंकुश और पंजाब के सुमित के बीच हुई 21 हजार रुपये की कुश्ती बराबरी पर छूटी। इसके अलावा 7100 रुपये की कई कुश्तियां हुईं। वहीं 5100 रुपये की चार कुश्तियां बराबरी पर रहीं, जबकि इसी इनाम की एक कुश्ती में बनारस के बब्बू ने जीत दर्ज की।दंगल में उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में पहलवान पहुंचे। आयोजन के दौरान सुनील वैश्य, दीपक जायसवाल, दंगल उप प्रबंधक विशेष यादव, विशाल यादव, राजेंद्र साहू, दुष्यंत कोच, जगदंबा पहलवान, राम बचन यादव, हरिशंकर और राम आशीष यादव समेत कई लोग मौजूद रहे।