Lucknow News: कई क्षेत्रों में तीन घंटे बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:18 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:18 AM IST
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लखनऊ। 33/11 केवी उपकेंद्र कपूरथला के कपूरथला फीडर 11 केवी लाइन और एलटी लाइन के ऊपर से पेड़ों की छंटाई का काम रविवार को होगा। इस कारण सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक एलडीए मार्केट, कपूरथला चौराहा, कौशल विकास मिशन के आसपास के क्षेत्रों में बिजली बाधित रहेगी। उधर, उपकेंद्र निरालानगर के 11 केवी लाल कॉलोनी फीडर की लाइन पर से पेड़ों की छंटाई के कारण सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे लाल कॉलोनी, सीएसआईआर कॉलोनी, डालीगंज क्रॉसिंग, इरादतनगर, कमला कपूर पार्क व डाकघर के आसपास बिजली बाधित रहेगी।
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