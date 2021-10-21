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Lucknow News: 30 गांवों में 4.5 घंटे तक बिजली संकट

Wed, 16 Sep 2026 01:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:35 AM IST
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Power crisis in 30 villages for 4.5 hours
लखनऊ। काकोरी उपकेंद्र के तहत आने वाले अमौसी क्षेत्र के 30 गांवों में मंगलवार को बिजली संकट रहा। इस दौरान करीब 15 हजार लोग 4.5 घंटे तक बिजली-पानी के लिए तरस गए। सुबह 11 बजे परेशानी उत्पन्न हुई थी।
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जानकारी अनुसार मरम्मत काम के कारण शाहपुर फीडर से जुड़े गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। इनमें बिगहु, दशदोई, नया खेड़ा, बसंत खेड़ा, पठान खेड़ा, गोहरमऊ, करझन, भागू खेड़ा, अशरफ खेड़ा, भूलभुला खेड़ा, टिकरिया, जमालपुर, इमलिया, भुलाई, खेड़ा शाहपुर, भलिया चौराहा, चौखंडी खेड़ा, बहरु, बंडाखेड़ा, मेहंदीनगर, नई बस्ती, भगमत खेड़ा,लोगोटा खेड़ा आदि गांव शामिल रहे। दोपहर 3:30 बजे तक लोग परेशान रहे।
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दुर्गागंज फीडर में ब्लास्ट, आपूर्ति ठप
मंगलवार रात आठ बजे दुर्गागंज फीडर में ब्लास्ट होने से ढाई घंटे तक बिजली संकट रहा। बिजली कर्मचारी रात 10:30 बजे तक आपूर्ति बहाल कर सके। अवर अभियंता अजीत सिंह ने बताया कि मरम्मत के काम के कारण कई गांवों में आपूर्ति रोकी गई थी।
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