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दरअसल, परिवहन विभाग ने लर्नर डीएल बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर रखी है। इसके तहत आवेदकों को आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे आधार कार्ड से प्रमाणीकरण कराने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और दोपहिया व चारपहिया वाहन के लाइसेंस के लिए 350 रुपये फीस जमा करते हैं।यह पूरी प्रक्रिया सारथी पोर्टल पर एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित होती है। फीस जमा होने के बाद आवेदक के मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा जाता है। इसके जरिये लॉगिन करने पर ऑनलाइन टेस्ट शुरू होता है। टेस्ट से पहले आवेदक को एक ट्यूटोरियल वीडियो भी देखनी होती है।आवेदकों के मुताबिक, फिलहाल लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करते ही पोर्टल की प्रक्रिया पीछे चली जाती है। ऐसे में वे टेस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। करीब एक सप्ताह से बनी इस तकनीकी समस्या के कारण आवेदन करने के बावजूद लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि लर्नर डीएल से जुड़ी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए एनआईसी को पत्र लिखा गया है।