Lucknow News: जनगणना-2027 के प्रचार के लिए डाक विभाग ने जारी किया विशेष आवरण
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:00 AM IST
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लखनऊ। जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए बुधवार को जीपीओ में विशेष डाक आवरण और विशेष विरूपण (डाक टिकट कैंसलेशन) जारी किया गया। मुख्य अतिथि मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अजय सिंह चौहान, निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी आईएएस शीतल वर्मा ने इसका विमोचन किया।
इस मौके पर पोस्टमास्टर जनरल बीएल सोनल समेत जनगणना और डाक विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। विशेष आवरण के माध्यम से जनगणना की प्रक्रिया और इसके महत्व की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसमें 16 से 30 नवंबर तक होने वाले स्वगणना की अवधि और वेबसाइट se.census.gov.in की जानकारी दी गई है। साथ ही एक दिसंबर से चार जनवरी तक चलने वाली घर-घर जनगणना प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है।
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इस मौके पर पोस्टमास्टर जनरल बीएल सोनल समेत जनगणना और डाक विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। विशेष आवरण के माध्यम से जनगणना की प्रक्रिया और इसके महत्व की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसमें 16 से 30 नवंबर तक होने वाले स्वगणना की अवधि और वेबसाइट se.census.gov.in की जानकारी दी गई है। साथ ही एक दिसंबर से चार जनवरी तक चलने वाली घर-घर जनगणना प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है।
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