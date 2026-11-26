विज्ञापन



न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकलपीठ ने यह फैसला डीलरशिप संचालक की याचिका पर दिया। संचालक ने डीलरशिप खत्म करने समेत सिक्योरिटी राशि जब्त करने की कार्रवाई के आदेश को चुनौती दी थी। मामले के अनुसार, वर्ष 2017 में पंप के निरीक्षण में चार डिस्पेंसिंग यूनिटों के पल्सर कार्ड में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग मिलने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान विधिक माप विज्ञान विभाग की मशीनें सुरक्षित थीं। काॅर्पोरेशन यह साबित नहीं कर सका कि मशीनों में मिली अतिरिक्त फिटिंग डीलर ने लगवाई थी। यह भी साबित नहीं हुआ कि इसका इस्तेमाल ईंधन की आपूर्ति में गड़बड़ी के लिए किया गया।

विज्ञापन

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अहम फैसले में कहा है कि पेट्रोल पंप की मशीनों में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग मिलने भर से डीलरशिप खत्म नहीं की जा सकती है। इसके लिए यह साबित करना जरूरी है कि फिटिंग डीलर ने लगवाई थी और उससे पेट्रोल-डीजल आपूर्ति में गड़बड़ी की। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अलीगंज सर्विस स्टेशन की डीलरशिप खत्म करने का इंडियन ऑयल काॅर्पोरेशन का फैसला रद्द कर दिया।