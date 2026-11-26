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जिलाधिकारी ने अलीगंज मांटेसरी स्कूल स्थित बूथ संख्या 211, 212 और 213 तथा प्राथमिक विद्यालय चांदगंज स्थित बूथ संख्या 218 और 219 का जायजा लिया। सभी बूथों पर बीएलओ उपस्थित मिले। उन्होंने निर्देश दिए कि नए मतदाताओं के साथ उन पात्र नागरिकों को भी चिह्नित किया जाए, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। बीएलओ को प्राप्त आवेदनों की फीडिंग उसी दिन सुनिश्चित करने के लिए कहा।निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ को एएसडी सूची में शामिल मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन करने और पहली बार वोटर बनने की अर्हता पूरी कर चुके युवाओं का नाम सूची में शामिल कराने के निर्देश भी दिए। मतदाता सूची में किसी पात्र का नाम छूट न जाए, इसके लिए अब घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। जिलाधिकारी ने सभी दलों से प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने की अपील की, ताकि वे बीएलओ के साथ समन्वय बनाकर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सहयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा। इन दोनों दिन बीएलओ बूथों पर मौजूद रहेंगे। राजनीतिक दल भी अपने बीएलए के माध्यम से अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।