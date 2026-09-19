Lucknow News: एस्मा लागू होने के बाद भी प्रदर्शन करने वाले 25 कर्मचारियों को नोटिस
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:32 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:32 AM IST
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लखनऊ। केजीएमयू प्रशासन ने एस्मा लागू होने के बाद भी काम ठप कर प्रदर्शन करने वाले करीब 25 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कुलसचिव ने प्रदर्शन के दौरान कराई गई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आधार पर कर्मचारियों को चिह्नित किया है। पूरे मामले से चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी अवगत करा दिया गया है।
केजी मेडिकल कॉलेज एंड जीएम एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल कर्मचारी परिषद ने 15 सितंबर को कुलसचिव अर्चना गहरवार को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया था। परिसर में घूम-घूमकर कुलसचिव हटाओ के नारे लगाए थे। एस्मा लागू होने के बाद प्रदर्शन करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारियों को चिह्नित करने के लिए मौके पर फोटो और वीडियो बनवाए थे। इसी के आधार पर अब कर्मचारियों की पहचान की जा रही है।
कुलसचिव अर्चना गहरवार ने बताया कि जिन कर्मचारियों की पहचान हो रही है, उन्हें नोटिस थमाया जा रहा है। नोटिस में कर्मचारियों से प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर जवाब मांगा गया है। जवाब की समीक्षा के बाद कार्रवाई तय होगी। यदि कर्मचारियों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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केजी मेडिकल कॉलेज एंड जीएम एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल कर्मचारी परिषद ने 15 सितंबर को कुलसचिव अर्चना गहरवार को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया था। परिसर में घूम-घूमकर कुलसचिव हटाओ के नारे लगाए थे। एस्मा लागू होने के बाद प्रदर्शन करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारियों को चिह्नित करने के लिए मौके पर फोटो और वीडियो बनवाए थे। इसी के आधार पर अब कर्मचारियों की पहचान की जा रही है।
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कुलसचिव अर्चना गहरवार ने बताया कि जिन कर्मचारियों की पहचान हो रही है, उन्हें नोटिस थमाया जा रहा है। नोटिस में कर्मचारियों से प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर जवाब मांगा गया है। जवाब की समीक्षा के बाद कार्रवाई तय होगी। यदि कर्मचारियों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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