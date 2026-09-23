Lucknow News: एनएचएआई के आरओ विशाल गौतम हटाए गए, अब्दुल बासित बने नए आरओ
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:34 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:34 AM IST
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एनएचएआई के आरओ विशाल गौतम हटाए गए, अब्दुल बासित बने नए आरओ
लखनऊ। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी आरओ विशाल गौतम हटाए गए। उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर किया गया है। उनकी जगह अब्दुल बासित को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो जल्द ही पदभार ग्रहण कर लेंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के बाद एनएचएआई की काफी किरकिरी हुई। इससे पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा को हटाया गया था, उनकी जगह बरेली में तैनात रहे नवरत्न को नया पीडी बनाया गया था। हालांकि विशाल गौतम के ट्रांसफर को उनके सहकर्मी नॉर्मल ट्रांसफर बता रहे हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर गड्ढों से हुई किरकिरी में यह कार्रवाई पहले से तय मानी जा रही थी।
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लखनऊ। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी आरओ विशाल गौतम हटाए गए। उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर किया गया है। उनकी जगह अब्दुल बासित को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो जल्द ही पदभार ग्रहण कर लेंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के बाद एनएचएआई की काफी किरकिरी हुई। इससे पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा को हटाया गया था, उनकी जगह बरेली में तैनात रहे नवरत्न को नया पीडी बनाया गया था। हालांकि विशाल गौतम के ट्रांसफर को उनके सहकर्मी नॉर्मल ट्रांसफर बता रहे हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर गड्ढों से हुई किरकिरी में यह कार्रवाई पहले से तय मानी जा रही थी।