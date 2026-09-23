Lucknow News: स्वच्छता ही सेवा-2026 अभियान में नगर निगम ने निकाली रैली, लोगों को किया जागरूक
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:51 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:51 PM IST
विज्ञापन
स्वच्छता ही सेवा-2026 अभियान में नगर निगम ने निकाली रैली, लोगों को किया जागरूक
एकल प्लास्टिक के बताए दुष्परिणाम
सफाई पर दिया जोर
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। स्वच्छता ही सेवा-2026 अभियान के तहत बुधवार को नगर निगम और सहयोगी संस्थाओं ने शहर के विभिन्न जोनों में रैली व अन्य गतिविधियां आयोजित कीं। इसमें विद्यार्थियों, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों को कचरा प्रबंधन, एकल उपयोग प्लास्टिक के कम उपयोग तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया।
अभियान के अंतर्गत नगर निगम मुख्यालय से हजरतगंज तक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में दुकानदारों तथा नागरिकों को एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। उन्हें पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कई वार्डों में 'स्वच्छ पाठशाला, युवा फॉर स्वच्छता कार्यक्रम हुए। बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताया गया और उन्हें जिम्मेदारी निभाने की शपथ दिलाई गई। नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के फिर से उपयोग और कचरा कम करने का महत्व समझाया गया। विद्यालयों में बच्चों को गीले-सूखे कचरे के पृथक्करण और उचित प्रबंधन की जानकारी दी गई। एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग न करने का संदेश दिया गया। भूतनाथ बाजार में भी रैली निकाली गई। दुकानदारों को एकल उपयोग प्लास्टिक के बजाय कपड़े और जूट के थैले अपनाने को कहा गया।
विज्ञापन
एकल प्लास्टिक के बताए दुष्परिणाम
सफाई पर दिया जोर
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। स्वच्छता ही सेवा-2026 अभियान के तहत बुधवार को नगर निगम और सहयोगी संस्थाओं ने शहर के विभिन्न जोनों में रैली व अन्य गतिविधियां आयोजित कीं। इसमें विद्यार्थियों, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों को कचरा प्रबंधन, एकल उपयोग प्लास्टिक के कम उपयोग तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया।
अभियान के अंतर्गत नगर निगम मुख्यालय से हजरतगंज तक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में दुकानदारों तथा नागरिकों को एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। उन्हें पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कई वार्डों में 'स्वच्छ पाठशाला, युवा फॉर स्वच्छता कार्यक्रम हुए। बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताया गया और उन्हें जिम्मेदारी निभाने की शपथ दिलाई गई। नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के फिर से उपयोग और कचरा कम करने का महत्व समझाया गया। विद्यालयों में बच्चों को गीले-सूखे कचरे के पृथक्करण और उचित प्रबंधन की जानकारी दी गई। एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग न करने का संदेश दिया गया। भूतनाथ बाजार में भी रैली निकाली गई। दुकानदारों को एकल उपयोग प्लास्टिक के बजाय कपड़े और जूट के थैले अपनाने को कहा गया।
विज्ञापन