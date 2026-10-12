राज्यसभा चुनाव: धनराज नाथवानी ने लिया जीत का प्रमाणपत्र; बोले- अखिलेश का विजन डेवलपमेंट, हम उनके साथ हैं

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धनराज नाथवानी ने कहा कि अखिलेश यादव का विजन विकास का है। उन्होंने मेट्रो और एक्सप्रेस-वे जैसे कार्यों का उल्लेख किया। कहा कि विकास के इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है। हम इसी विकासवादी विजन के साथ खड़े हैं।

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समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद धनराज नाथवानी ने लखनऊ स्थित विधानभवन पहुंचकर अपनी जीत का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विकास कार्यों और उनके विजन की सराहना की।