Lucknow News: एक अक्तूबर को आएगा नगर निगम का पुनरीक्षित बजट, विकास का बढ़ेगा बजट

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नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 का 46 अरब रुपये का मूल बजट पास किया है। यह बजट एक अप्रैल से लागू है। मूल बजट में टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन शहर में जितनी सड़कें टूटी हैं, उनकी मरम्मत के लिए करीब 30 करोड़ रुपये और जरूरत है। ऐसे में इसका प्रावधान अब पुनरीक्षित बजट में किया जा रहा है।शासन ने कार्यदायी संस्थाओं के जरिये तैनात किए जाने वाले श्रमिकों के दैनिक वेतन में भी बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में इस मद में भी अब बढ़ोतरी की जा रही है। स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और नई लगाने के लिए भी करीब 20 करोड़ रुपये बजट बढ़ाया जाना है। इसी तरह कुछ अन्य मदों में बढ़ोतरी होनी है। बजट को पहले नगर निगम कार्यकारिणी में पास किया जाएगा, उसके बाद उसे नगर निगम सदन में पास कराया जाएगा। मूल बजट 46 अरब का था, जो अब करीब 49 अरब के होने का अनुमान है।यह लगातार दूसरा मौका होगा, जब नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक मुख्यालय से बाहर होगी। करीब दो महीने पहले कार्यकारिणी उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर बैठक मोहान रोड स्थित शिवरी प्लांट में हुई थी। इस बार बैठक को गोमतीनगर स्थित भरवारा एसटीपी प्लांट में बुलाई गई है।