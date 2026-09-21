Lucknow News: नगर निगम के कूड़ा डंपर ने राजमिस्त्री को कुचला, मौत

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इंस्पेक्टर पीजीआई सुनील सिंह के अनुसार, रविवार सुबह 9:45 बजे तेलीबाग चौराहे पर मजदूर और मिस्त्री काम की तलाश में इकट्ठा थे। करीब 30 वर्षीय राजमिस्त्री भी सड़क किनारे बैठे थे। इस दौरान बगल से कूड़ा उठाने वाला नगर निगम का डंपर तेज रफ्तार में गुजरा और राजमिस्त्री उसकी चपेट में आ गया। इससे उनकी मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। आरोपी चालक के बारे में पता लगाया जा रहा है।

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तेलीबाग। तेलीबाग चौराहे पर राजमिस्त्री को नगर निगम के डंपर ने कुचल दिया। हादसे में राजमिस्त्री की मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक कुछ दूरी पर डंपर खड़ा कर भाग गया। फिलहाल राजमिस्त्री की पहचान नहीं हो सकी है। उसके पास मिले सामान से उसके राजमिस्त्री होने का पता चला है।