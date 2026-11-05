Lucknow News: बाइक बाजार ने पकड़ी रफ्तार, स्पोर्ट्स और क्रूजर का क्रेज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कम बजट और बेहतर माइलेज चाहने वाले ग्राहक हीरो स्प्लेंडर प्लस, एचएफ डीलक्स और होंडा शाइन 100 को पसंद कर रहे हैं। वहीं 125 सीसी श्रेणी में टीवीएस रेडर, होंडा एसपी 125 और बजाज पल्सर की मांग है। स्पोर्ट्स बाइक में टीवीएस अपाचे, केटीएम ड्यूक और बजाज पल्सर युवाओं की पसंद बनी हुई हैं। प्रीमियम श्रेणी में रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, बुलेट 350 और हंटर 350 के साथ हार्ले डेविडसन एक्स 440 भी आकर्षण का केंद्र है।हार्ले डेविडसन एक्स 440 की सबसे अधिक डिमांड है। इसकी कीमत करीब 2.30 लाख से शुरू है। 26 हजार दीवाली ऑफर पर छूट दी जा रही है। काफी बेहतर परिणाम है। विडा, स्प्लेंडर की भी मांग बढ़ी है। अन्य वाहनों पर भी 2100 से 10 हजार रुपये तक छूट है। हार्ले की 50 और अन्य करीब 100 वाहनों की एडवांस बुकिंग धनतेरस के लिए है।- वेद अग्रवाल, एमडी हीरो-हार्ले बाइक लालबागइस बार धनतेरस के लिए करीब 100 बाइकों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सबसे अधिक डिमांड क्लासिक बाइक के स्टील ब्लैक स्टेंडर्ड रंग की है। दीपावली तक करीब 150 बाइकों की बिक्री की उम्मीद है। ग्राहक त्योहार पर डिलीवरी लेने के लिए पहले से बुकिंग करा रहे हैं।- अकील बाकर, एमडी रॉयल इंफील्ड, बादशाह नगर