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लोक अदालत में वाहन स्वामी अपने लंबित चालानों का निस्तारण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा के मूल दस्तावेज, चालान की प्रति और वैध पहचान पत्र साथ लाना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनाली पुनिया ने बताया कि विशेष लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत न्यायालयों में लंबित शमनीय चालानों और यातायात संबंधी वादों का निस्तारण किया जाएगा। वहीं, 12 दिसंबर को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में भी विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का अवसर मिलेगा।विशेष लोक अदालत और 12 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मलखान सिंह ने न्यायालय परिसर से पीआरवी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन जिले की सभी तहसीलों और दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर लोगों को लोक अदालत के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देगी। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश ने नागरिकों और वाहन स्वामियों से अपील की कि वे लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित चालानों का निस्तारण कराएं। कार्यक्रम में अपर जिला जज एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी प्रकाश तिवारी और अधिवक्ता मौजूद रहे।