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Lucknow News: करंट की चपेट में आने से सैन्यकर्मी की मौत

Sat, 07 Nov 2026 02:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:19 AM IST
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Military personnel dies after coming into contact with live electric current
सैन्यकर्मी योगेंद्र राणा
लखनऊ। कैंट इलाके में बृहस्पतिवार सुबह झालर में उतर रहे करंट की चपेट में आने से सैन्यकर्मी योगेंद्र राणा (30) की मौत हो गई। योगेंद्र मूलरूप से शामली के कैड़ी गांव के रहने वाले थे। उनके चाचा अमित ने बताया कि योगेंद्र लखनऊ में एडम बटालियन में तैनात थे।
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बृहस्पतिवार तड़के करीब चार बजे दिवाली की सजावट का काम चल रहा था। लोहे के एंगल के पास उनका हाथ झालर के तार से छू गया और वह करंट की चपेट में आकर गिर पड़े। कुछ देर बाद वहां पहुंचे लोगों ने उन्हें पड़ा देखा तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद योगेंद्र को कमांड अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। योगेंद्र के परिवार में पत्नी शिखा, एक बेटा और एक बेटी हैं। पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी बेहोश हो गईं। साथियों ने बताया कि उत्कृष्ट कार्य के लिए योगेंद्र को बीते साल सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया था। एसओ कैंट गुरप्रीत कौर ने बताया कि हादसे के संबंध में परिजनों ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है।
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