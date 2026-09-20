Lucknow News: देवप्रयाग के मेधावी छात्रों ने देखा गोमती पुस्तक महोत्सव

लखनऊ। भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के देवप्रयाग से लखनऊ पहुंचे मेधावी विद्यार्थियों ने शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों ने विद्यार्थियों को पुस्तक मेले का भ्रमण कराया। इस दौरान सभी छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक ‘एग्जाम वॉरियर्स’ भेंट की गई। विद्यार्थियों ने विभिन्न पुस्तकों और साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी हासिल की। इससे पहले छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने बच्चों से परिचय प्राप्त कर उनका स्वागत किया और उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया।

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