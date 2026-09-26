Lucknow News: झमाझम बारिश में पारे ने लगाया गोता
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:29 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में बृहस्पतिवार से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। 36 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार बारिश में पारे ने भी गोता लगाया। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 12 घंटों (शुक्रवार सुबह 8:30 से लेकर रात 8:30 बजे तक) कुल 86.6 मिमी बारिश हुई। इससे सामान्य तापमान में 10 डिग्री की गिरावट आई। बीते 24 घंटे के मुकाबले पारे में 6.1 डिग्री की कमी दर्ज हुई।
सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम का बदला मिजाज ऐसा रहा कि शुक्रवार को सूरज दिनभर बारिश और बादलों की ओट में दुबका रहा। दिनभर बारिश से दोपहर में भी ठंड का अहसास हुआ। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह सामान्य से 10 डिग्री कम रहा। बारिश और हवाओं के कारण दिन का तापमान तेजी से नीचे आया। न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक शनिवार को बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। शुक्रवार देर शाम लखनऊ के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया।
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दिन-रात के पारे में एक डिग्री का अंतर
लगातार झमाझम बारिश के असर से शुक्रवार को दिन-रात के तापमान में महज 1.1 डिग्री का अंतर रह गया। उधर, बारिश के कारण गोमतीनगर, महानगर, इंदिरानगर, आलमबाग और पुराने लखनऊ समेत कई इलाकों में लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ा। सड़कों पर जलभराव होने से आवागमन भी प्रभावित रहा।
दूसरी बार इतना ठंडा रहा 25 सितंबर
लखनऊ में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री रहा। 25 सितंबर को दिन का तापमान दूसरी बार इतना नीचे गया। इससे पहले 2007 को भी इसी तारीख पर 23 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था।
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सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम का बदला मिजाज ऐसा रहा कि शुक्रवार को सूरज दिनभर बारिश और बादलों की ओट में दुबका रहा। दिनभर बारिश से दोपहर में भी ठंड का अहसास हुआ। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह सामान्य से 10 डिग्री कम रहा। बारिश और हवाओं के कारण दिन का तापमान तेजी से नीचे आया। न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक शनिवार को बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। शुक्रवार देर शाम लखनऊ के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया।
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दिन-रात के पारे में एक डिग्री का अंतर
लगातार झमाझम बारिश के असर से शुक्रवार को दिन-रात के तापमान में महज 1.1 डिग्री का अंतर रह गया। उधर, बारिश के कारण गोमतीनगर, महानगर, इंदिरानगर, आलमबाग और पुराने लखनऊ समेत कई इलाकों में लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ा। सड़कों पर जलभराव होने से आवागमन भी प्रभावित रहा।
दूसरी बार इतना ठंडा रहा 25 सितंबर
लखनऊ में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री रहा। 25 सितंबर को दिन का तापमान दूसरी बार इतना नीचे गया। इससे पहले 2007 को भी इसी तारीख पर 23 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था।