Lucknow News: एमकॉम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 28 से
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग ने एमकॉम तृतीय सेमेस्टर की मध्य सेमेस्टर परीक्षा 2026-27 की समय सारिणी जारी कर दी है। परीक्षाएं 28 से 30 सितंबर तक विभाग में होंगी। 28 सितंबर को दो पेपर होंगे। दोपहर 12 से एक बजे तक कॉरपोरेट अकाउंटिंग और दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर होगा। 29 सितंबर को वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली में स्ट्रैटेजिक कॉस्ट अकाउंटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पेपर निर्धारित हैं। दूसरी पाली में स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग तथा लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी की परीक्षा होगी। 30 सितंबर को बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पेपर होंगे। सभी परीक्षाएं वाणिज्य विभाग में ही होंगी।
विज्ञापन