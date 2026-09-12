Lucknow News: नवोदय विद्यालय के 200 सेवानिवृत्त शिक्षकों का कल होगा सम्मान

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लखनऊ। नवोदय परिवार 13 सितंबर को सेवानिवृत्त शिक्षक व कर्मचारी सम्मान समारोह आयोजित करेगा। यह जानकारी प्रेस क्लब में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। समारोह में देशभर के 200 से अधिक सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन सुशांत गोल्फ सिटी स्थित होटल में होगा। इसमें अलग-अलग पदों पर तैनात अधिकारी और पूर्व छात्र भी शामिल होंगे। प्रेस वार्ता में नवोदय परिवार के सदस्य वेद प्रकाश राय और अनिल दीप आनंद उपस्थित थे। समारोह का मुख्य उद्देश्य उन गुरुजनों और कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। इन्होंने हजारों विद्यार्थियों के जीवन को दिशा दी है।