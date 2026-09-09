Lucknow News: बदायूं से वांछित 800 करोड़ की ठगी के आरोपी मौर्य बंधु गिरफ्तार

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एसटीएफ नोएडा यूनिट के एएसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि डिप्टी एसपी नवेन्दु कुमार के नेतृत्व में टीम ने दोनों को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि शशिकांत ने 1988 में बदायूं के जालंधरी सराय में किराने की दुकान शुरू की थी। वर्ष 2005 के बाद उसने लायंस हाउसिंग, फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी में फील्ड एजेंट के तौर पर काम किया। बाद में अमर ज्योति हायर परचेज नाम से कंपनी खोली और लोगों से निवेश कराकर निजी लोन देने लगा।वर्ष 2016 में उसने अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई। कंपनी के जरिये लोगों को कम समय में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर निवेश कराया गया। बरेली और बदायूं में कार्यालय खोलकर 35 हजार लोगों से रकम जुटाई गई लेकिन रुपये नहीं लाैटाए गए। मुकदमे दर्ज होने के बाद दोनों भाग गए। कुछ समय दिल्ली में छिपने के बाद उन्होंने मानस नगर में ठिकाना बना लिया था।