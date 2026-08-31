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Lucknow News: मौलाना अरशद नदवी अध्यक्ष, हाफिज मुहम्मद वसी महासचिव बने

Mon, 31 Aug 2026 07:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:31 PM IST
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Maulana Arshad Nadwi Appointed President, Hafiz Muhammad Wasi Becomes General Secretary
मुस्लिम यूथ ब्रदर्स की वार्षिक बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन
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(फोटो)

माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। मुस्लिम यूथ ब्रदर्स उत्तर प्रदेश की वार्षिक बैठक में मौलाना अरशद नदवी को अध्यक्ष और संस्था के संस्थापक हाफिज सैयद मुहम्मद वसी को महासचिव चुना गया। अली मियां कॉलोनी, फरीदपुर दुबग्गा स्थित संस्था के कार्यालय में हुई बैठक में पदाधिकारियों का चयन आपसी सहमति से किया गया।
बैठक में संस्था के वार्षिक कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी योजनाओं पर चर्चा हुई। हाफिज मुहम्मद वसी ने वार्षिक रिपोर्ट पेश की और भविष्य की कार्ययोजना बताई। सैयद अब्दुल कदीर एडवोकेट को विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
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अलहाज अब्दुल वहीद फारुकी के संरक्षण में हुई बैठक में अलहाज कारी मुहम्मद यूनुस को कोषाध्यक्ष और मौलाना मुहम्मद कफील सिद्दीकी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दोबारा दी गई। कार्यकारिणी में मुहम्मद मुमताज आलम, कारी मुहम्मद अहमद नदवी, हाफिज सरताज हाशमी, मुहम्मद फैजान, रहमत अली राजू पहलवान, हाफिज अमीर अहमद, मुहम्मद आदिल, कारी इब्राहीम काकोरी, आमिर पठान और मुहम्मद एबाद शामिल हैं।
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