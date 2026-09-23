लविवि : फॉर्म भरने के लिए 16 तक मौका
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:46 AM IST
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लखनऊ। लविवि और संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर-2026 की नियमित, बैकपेपर और इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 अक्तूबर निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट lkouniv.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। विभागों और संबद्ध महाविद्यालयों को भरे हुए फॉर्म तथा शुल्क की सूची 19 अक्तूबर तक परीक्षा विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
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