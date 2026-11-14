लखनऊ ट्रिपल मर्डर: आरोपी के घर मिले ऋषभ शुक्ला अवैध असलहे और 45 कारतूस; रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस

सआदतगंज तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर अवैध असलहे और बड़ी संख्या में कारतूस मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस अब आरोपी को कस्टडी रिमांड पर लेकर असलहों के बारे में पूछताछ करेगी। इस मामले में सआदतगंज थाने में तैनात दरोगा आलोक कुमार ने ऋषभ, उसके चाचा राजेश कुमार शुक्ला और गिरीश कुमार शुक्ला के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है।

विज्ञापन





एफआईआर के मुताबिक आरोपियों के घर से सिंगल बैरल बंदूक, एयरगन राइफल, अर्धनिर्मित एयरगन, 45 कारतूस, देसी रिवाल्वर और एक तमंचा बरामद किया गया था। ऋषभ पर अवैध असलहों की तस्करी के आरोप भी लगे थे। पुलिस ऋषभ की कॉल डिटेल के जरिये यह पता लगाएगी कि आरोपी को किन लोगों ने असलहे मुहैया कराए थे।