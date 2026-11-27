विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरलखनऊ। ग्राम रोजगार सेवकों और वीबीजी राम जी कार्मिकों ने मांगों को लेकर शुक्रवार को चिनहट ब्लॉक से विकास भवन तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर जुटे कर्मचारियों ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांगें पूरी नहीं होने पर तीन दिसंबर को विधानसभा घेराव और इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी।प्रदेश संयोजक भूपेश कुमार सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय न्यूनतम 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने और पृथक बजट से भुगतान की मांग उठाई। इसके अलावा ग्राम रोजगार सेवकों और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने, एचआर पॉलिसी लागू करने और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास विभाग के सभी कार्य जॉब चार्ट में शामिल कर पदनाम ग्राम विकास सहायक करने की मांग की।जिला संयोजक चंद्रशेखर रावत ने कहा कि तीन दिसंबर तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो प्रदेशभर के ग्राम रोजगार सेवक और वीबीजी राम जी कार्मिक विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।प्रदर्शन में जिला सह संयोजक हृदयेश कुमार शर्मा, जिला संरक्षक आशीष शुक्ला, जिला प्रभारी अंकुर शुक्ला, उपाध्यक्ष मनीष कुमार पटेल, विनय यादव, जिला सचिव पंकज यादव, मीडिया प्रभारी दुर्गेश कुमार, महिला अध्यक्ष नीरज कुमारी समेत विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्ष और कर्मचारी मौजूद रहे।