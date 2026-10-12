Lucknow News: अचानक ढही काजमैन स्थित कर्बला की मीनार

माई सिटी रिपोर्टरलखनऊ। सहादतगंज थाना क्षेत्र के काजमैन स्थित कर्बला जै़नुद्दौला बहादर परिसर की वर्षों पुरानी मीनार सोमवार सुबह ढह गई। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई।स्थानीय लोगों के अनुसार, मीनार लंबे समय से एक ओर झुकी हुई थी। इसकी जर्जर हालत को लेकर संबंधित विभागों से शिकायत भी की गई थी। लोगों ने मीनार के संरक्षण और मरम्मत में लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद क्षेत्रीय पार्षद लाईक आगा मौके पर पहुंचे और मलबे का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बात कर मामले की जांच कराने, आसपास के हिस्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।