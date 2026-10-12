फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow news

Lucknow News: अचानक ढही काजमैन स्थित कर्बला की मीनार

Mon, 12 Oct 2026 01:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:37 PM IST
विज्ञापन
Lucknow news
(फोटो)
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। सहादतगंज थाना क्षेत्र के काजमैन स्थित कर्बला जै़नुद्दौला बहादर परिसर की वर्षों पुरानी मीनार सोमवार सुबह ढह गई। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई।

स्थानीय लोगों के अनुसार, मीनार लंबे समय से एक ओर झुकी हुई थी। इसकी जर्जर हालत को लेकर संबंधित विभागों से शिकायत भी की गई थी। लोगों ने मीनार के संरक्षण और मरम्मत में लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद क्षेत्रीय पार्षद लाईक आगा मौके पर पहुंचे और मलबे का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बात कर मामले की जांच कराने, आसपास के हिस्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed