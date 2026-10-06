Lucknow News: मोहनलालगंज में एलडीए ने ध्वस्त की चार अवैध प्लाटिंग

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माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। एलडीए ने मंगलवार को मोहनलालगंज क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही चार अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया।

एलडीए के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि मोहनलालगंज के ग्राम-देवहा में बनी रोड एवं रानीखेड़ा, मौरावां रोड पर अभियान चलाया गया। जिसमें ललित लोधी, श्वेता देवी अवस्थी, आदिल मोहम्मद की ओर से 15 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही चार अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इन चारों अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे।







मोहनलालगंज में एलडीए ने ध्वस्त की चार अवैध प्लाटिंग