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Lucknow News: मोहनलालगंज में एलडीए ने ध्वस्त की चार अवैध प्लाटिंग

Tue, 06 Oct 2026 08:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:44 PM IST
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Lucknow news
मोहनलालगंज में एलडीए ने ध्वस्त की चार अवैध प्लाटिंग
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माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। एलडीए ने मंगलवार को मोहनलालगंज क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही चार अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया।
एलडीए के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि मोहनलालगंज के ग्राम-देवहा में बनी रोड एवं रानीखेड़ा, मौरावां रोड पर अभियान चलाया गया। जिसमें ललित लोधी, श्वेता देवी अवस्थी, आदिल मोहम्मद की ओर से 15 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही चार अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इन चारों अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे।


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