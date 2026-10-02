Lucknow News: दाउदनगर नगर में जलभराव के स्थायी समाधान को 182 करोड़ से बनेगा बंधा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दाउदनगर नगर में जलभराव के स्थायी समाधान को 182 करोड़ से बनेगा बंधामुख्यमंत्री को भेजा गया प्रस्तावविधायक ने मुख्यमत्री से की जल्द मंजूरी की मांगमाई सिटी रिपोर्टरलखनऊ। फैजुल्लागंज क्षेत्र में बार-बार होने वाले जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फैजुल्लागंज से पक्के पुल तक बंधा निर्माण परियोजना का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक डॉ. नीरज बोरा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया गया है।डॉ. बोरा ने बताया कि इस संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें गोमती नदी के बाएं तटबंध पर आईआईएम रोड से हार्डिंग ब्रिज (पक्का पुल) तक बंधा निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 182 करोड़ रुपये है।उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित है, जिसके तहत आईआईएम रोड से खदरा होते हुए पक्के पुल तक विकसित किया जाना है।विधायक के अनुसार, परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होने के साथ ही फैजुल्लागंज, दाऊदनगर, मामा कॉलोनी समेत आसपास की कॉलोनियों में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।उन्होंने कहा कि गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने पर फैजुल्लागंज में जलभराव से लोगों को लगातार परेशानी होती है। ऐसे में तात्कालिक राहत के साथ समस्या का स्थायी समाधान के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रस्ताव पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया है।