Lucknow News: पहले आओ पहले पाओ योजना में एलडीए के फ्लैट खरीदने का आज आखिरी मौका

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खरीदारों मिलेगी दो लाख रुपये तक की छूटमाई सिटी रिपोर्टरलखनऊ। जन्माष्टमी के मौके पर एलडीए के ओर से पहले आओ पहले आओ योजना के तहत खाली फ्लैटों की बुकिंग का सोमवार को अंतिम दिन है। चार सितंबर को योजना शुरू हुई और 14 सितंबर को बंद हो जाएगी। इसमें फ्लैट खरीदने पर एक से दो लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है।एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि यह छूट पहले आओ-पहले पाओ योजना में उपलब्ध चुनिंदा फ्लैटों पर मिलेगी। फ्लैट खरीदने के लिए आवेदक को ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। जो फ्लैट खाली हैं उनमें उनमें वन बीएचके, टू बीएचके और थ्री बीएचके के हैं। खरीदारों को जो छूट मिलेगी उसमें 20 लाख से 50 लाख रुपये तक के फ्लैट पर 01 लाख रुपये की छूट मिलेगी। वहीं, 50 लाख से 75 लाख रुपये कीमत के फ्लैट पर 1.5 लाख रुपये की छूट और 75 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले फ्लैट पर 02 लाख रुपये की छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन एलडीए की वेबसाइट registration.ldalucknow.in पर होगा। चार सितंबर को जब योजना शुरू की गई थी तो उस समय करीब 160 फ्लैट खाली थी। जानकारों ने बताय कि अभी करीब 50 फ्लैट खाली हैं।--------इन अपार्टमेंट में मिलेगी छूटश्रवण अपार्टमेंट, कानपुर रोड योजनासनराइज अपार्टमेंट (मृगशिरा), कानपुर रोड योजनास्मृति अपार्टमेंट, कुर्सी रोडपूर्वा अपार्टमेंट, कानपुर रोड