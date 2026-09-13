Lucknow News: फिर टली नैमिष और वरुण विहार योजना की लॉन्चिंग, आज थी होनी

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जून से हो रही लॉन्चिंग की तैयारीअब 19 से 21 सितंबर बीच संभावनामाई सिटी रिपोर्टरलखनऊ। सीतापुर रोड स्थित नैमिष नगर और आगरा एक्सप्रेस-वे स्थित वरुण विहार योजना की लॉन्चिंग एक बार फिर टल गई है। मुख्यमंत्री का समय न मिलने से अब सोमवार 14 सितंबर को योजनाओं का शुभारंभ नहीं हो पाएगा। अब कब होगी यह पक्का नहीं है मगर 19 से 21 सितंबर के बीच फिर संभावना जताई जा रही है।पहले यह दोनों योजनाएं 30 जून को लॉन्च होनी थी मगर उससे पहले ही 22 जून को अलीगंज की एक बिल्डिंग में हुए अग्निकांड के कारण लॉन्चिंग स्थगित हो गई थी। उसके बाद 15 अगस्त से पहले लॉन्चिंग की तैयारी थी मगर हो नहीं पाई। फिर 14 सितंबर की तारीख प्रस्तावित हुई लेकिन मुख्यमंत्री का समय न मिलने पाने से एक बार फिर योजना की लॉन्चिंग एलडीए की ओर से टाल दी गई है। अब यह कब होगी इसको लेकर कुछ साफ नहीं है। वहीं सूत्रों को कहना है कि 19 से 21 सितंबर के बीच मुख्यमंत्री का समय मिलने की संभावना जताई जा रही है। सोमवार की प्रस्तावित लॉन्चिंग को लेकर एलडीए की ओर से वरुण विहार और नैमिष नगर योजना में तैयारी भी की जा रही थी। बुकलेट भी तैयार हो गई है लेकिन अब लॉन्चिंग टल गई है। ऐसे में शहरवासियों को इन दोनों आवासीय योजनाओं में भूखंड खरीदने के लिए अभी इंतजार करना होगा। इस बारे में एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि लॉन्चिंग की पूरी तैयारी है, जैसे ही मुख्यमंत्री का समय मिलेगा योजना का शुभारंभ हो जाएगा।---------------