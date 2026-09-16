लखनऊ: धड़कन सामान्य होने पर भी नहीं किया था बच्ची का इलाज, सामने आई मोहनलालगंज सीएचसी की लापरवाही

डॉक्टरों का कहना है कि करीब तीन किलो वजन के शिशु के पूरे शरीर में सांप का जहर तेजी से फैला होगा। ऐसे में एंटी स्नेक वेनम समेत अन्य इलाज देने में एक-एक मिनट महत्वपूर्ण था।



डॉक्टर ने सीएचसी में इलाज करने के बजाय रेफर करने में कीमती समय निकाल दिया। बाद में अस्पतालों की दौड़ लगाने में बच्ची की जान चली गई। विशेषज्ञों के मुताबिक, सर्पदंश के ऐसे मामलों में तत्काल इलाज और लगातार निगरानी जरूरी है। समय पर इलाज मिलने से गंभीर स्थिति टाली जा सकता थी। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है।



जांच के लिए एडी मंडल पहुंचे सीएचसी

सर्पदंश से दो लोगों की जान जाने के बाद अपर निदेशक लखनऊ मंडल डॉ. जीपी गुप्ता मंगलवार सुबह जांच के लिए मोहनलालगंज सीएचसी पहुंचे। उन्होंने दोनों मामलों के रिकॉर्ड देखने के साथ संबंधित डॉक्टर से जवाब तलब किया।



पहले मामले में 22 दिन की बच्ची को बिना इलाज के सिविल रेफर कर दिया गया था। उधर, किशोरी को एंटी स्नेक वेनम की डोज देने के बाद सिविल भेजा गया था। दोनों की ही जान चली गई थी।