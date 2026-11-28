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लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह तीन बजे निजी बस खराब हो गई थी। इस सूचना पर यूपीडा और पीआरवी की गश्ती टीमें मौके पर पहुंची थीं। पीआरवी टीम तो लौट आई थी, लेकिन यूपीडा की टीम वहीं खड़ी रही। बेहटामुजावर थानाध्यक्ष निखिलेश कुमार ने बताया कि आशंका है कि लोडर चालक को झपकी आने से हादसा हुआ। लोडर चालक को भी गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है।

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उन्नाव। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर गौरियाकला गांव के पास खड़ी यूपीडा की पेट्रोलिंग कार में शुक्रवार तड़के लोडर ने टक्कर मार दी। घटना में यूपीडा टीम के कर्मचारी हरदोई के बिलग्राम निवासी हेमनाथ (50), हरदोई के मल्लावां निवासी महेश सिंह (53), औरास दिपवल के सज्जाद अली (35) और लखनऊ के मड़ियांव निवासी तेजपाल (40) कर्मचारी घायल हो गए। पांचों को औरास सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तेजपाल की हालत गंभीर है। लोडर चालक दुबग्गा निवासी राकेश कुमार (35) केबिन में फंसकर गंभीर घायल हो गए।