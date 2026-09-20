Lucknow News: साहित्य परिक्रमा पत्रिका के नए कलेवर का विमोचन

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लखनऊ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास की पत्रिका साहित्य परिक्रमा के नए कलेवर का विमोचन आशियाना के सेक्टर-एन स्थित चेतना डेंटल साहित्य केंद्र में हुआ। मुख्य अतिथि पत्रिका की निदेशक प्रो. रजनी मान ने बताया कि पाठकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब साहित्य परिक्रमा का प्रकाशन दिल्ली के साथ कई राज्यों से किया जाएगा। पत्रिका के अगले अंकों में लोक भाषा, लोक कला, इतिहास और साहित्य को जोड़ते हुए विषयों को प्रमुखता दी जाएगी। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुशील चंद्र त्रिवेदी, वरिष्ठ साहित्यकार सूर्य प्रसाद दीक्षित, परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री पवन पुत्र बादल, दंत चिकित्सक व साहित्यकार डॉ. संजीव अवस्थी, अवध प्रांत अध्यक्ष विजय त्रिपाठी, महामंत्री डॉ. बलजीत श्रीवास्तव और अविनाश चंद्र मिश्र ने भी विचार रखे। संचालन अविनाश चंद्र मिश्र ने किया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे, शिवशंकर अवस्थी, डॉ. रीतेश दुबे, सुरेंद्र पांडेय, पत्रकार रमाशंकर शुक्ल, आनंद मिश्र समेत कई साहित्यकार मौजूद रहे।