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Lucknow News: यूपी के ललित पटेल को कांस्य

Fri, 16 Oct 2026 01:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:25 AM IST
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Lalit Patel of UP won bronze
लखनऊ। अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन और बेस्ट फिजीक प्रतियोगिता के तीसरे दिन छह भार वर्गों में मुकाबले हुए। 120 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तर प्रदेश के ललित के. पटेल ने कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल की मेजबानी में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आयोजित हो रही है।
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120 किलोग्राम भार वर्ग में तमिलनाडु के रूपेश सी. ने स्वर्ण और राजस्थान के हंसराज किराडू ने रजत पदक जीता। 74 किलोग्राम भार वर्ग में तमिलनाडु के एस. थमिझारासन पहले, तेलंगाना के पी. साईराम दूसरे और आंध्र प्रदेश के सीएच शेषु बाबू तीसरे स्थान पर रहे।
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83 किलोग्राम भार वर्ग में तमिलनाडु के तिलक सीएस ने स्वर्ण, आंध्र प्रदेश के एम. साई माधव ने रजत और तेलंगाना के आर. शिवाजी नाइक ने कांस्य पदक जीता। 93 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली के देवेंद्र पहले, हरियाणा के संदीप दूसरे और तमिलनाडु के बी. गोविंद तीसरे स्थान पर रहे।
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105 किलोग्राम भार वर्ग में तेलंगाना के वी. साई ललित कुमार ने स्वर्ण, दिल्ली के अजीत सिंह ने रजत और तमिलनाडु के जे. सुरेश ने कांस्य पदक हासिल किया। 120 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में आंध्र प्रदेश के सीएच महेश ने स्वर्ण और तमिलनाडु के एस. लोगेश्वरन ने रजत पदक जीता।
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