Lucknow News: यूपी के ललित पटेल को कांस्य

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120 किलोग्राम भार वर्ग में तमिलनाडु के रूपेश सी. ने स्वर्ण और राजस्थान के हंसराज किराडू ने रजत पदक जीता। 74 किलोग्राम भार वर्ग में तमिलनाडु के एस. थमिझारासन पहले, तेलंगाना के पी. साईराम दूसरे और आंध्र प्रदेश के सीएच शेषु बाबू तीसरे स्थान पर रहे।83 किलोग्राम भार वर्ग में तमिलनाडु के तिलक सीएस ने स्वर्ण, आंध्र प्रदेश के एम. साई माधव ने रजत और तेलंगाना के आर. शिवाजी नाइक ने कांस्य पदक जीता। 93 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली के देवेंद्र पहले, हरियाणा के संदीप दूसरे और तमिलनाडु के बी. गोविंद तीसरे स्थान पर रहे।105 किलोग्राम भार वर्ग में तेलंगाना के वी. साई ललित कुमार ने स्वर्ण, दिल्ली के अजीत सिंह ने रजत और तमिलनाडु के जे. सुरेश ने कांस्य पदक हासिल किया। 120 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में आंध्र प्रदेश के सीएच महेश ने स्वर्ण और तमिलनाडु के एस. लोगेश्वरन ने रजत पदक जीता।