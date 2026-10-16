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Lucknow News: मुंबई की ट्रेनें लेट, यात्री परेशान

Fri, 16 Oct 2026 02:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:56 AM IST
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Mumbai trains delayed, passengers inconvenienced
लखनऊ। इटारसी-झांसी रेलखंड पर मेगा ट्रैफिक ब्लॉक के चलते बृहस्पतिवार को कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। एलटीटी-सीतापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को बदले मार्ग से चलाने के कारण यात्रियों को नौ घंटे तक देरी का सामना करना पड़ा। पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस भी आठ घंटे से अधिक लेट हुई, जबकि आनंद विहार-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस की लेटलतीफी से यात्री परेशान रहे। यात्रियों का कहना है कि ट्रेनों की देरी की सूचना मैसेज से नहीं दी गईं।
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एलटीटी-सीतापुर एक्सप्रेस को कटनी, मैहर, सतना और बांदा के रास्ते चलाया गया। वहीं, पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस इटारसी और विदिशा के बीच लंबे समय तक रुकी रही।
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तेजस एक्सप्रेस भी लेट
लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस भी बृहस्पतिवार को निर्धारित समय से 55 मिनट देरी से रवाना हुई। ट्रेन को सुबह 6:10 बजे के बजाय 7:05 बजे रवाना किया गया। नई दिल्ली पहुंचने तक यह करीब दो घंटे 40 मिनट लेट हो गई।
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