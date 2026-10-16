Lucknow News: विधायक ने टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए मांगा अतिरिक्त बजट

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विधायक ने कहा कि भारी बारिश से प्रदेश के कई क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनकी समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण मरम्मत जरूरी है। बड़े विकास कार्यों के साथ आम नागरिकों की स्थानीय समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता होनी चाहिए। विज्ञापन

उन्होंने लोक निर्माण विभाग, नगर निगमों, नगर निकायों, जिला पंचायतों और विकास प्राधिकरणों समेत संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करने का सुझाव दिया। इसके तहत मरम्मत कार्यों की सूची, समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारियों का निर्धारण किया जाए। साथ ही नियमित निरीक्षण, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच और नागरिक शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विधायक ने कहा कि भारी बारिश से प्रदेश के कई क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनकी समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण मरम्मत जरूरी है। बड़े विकास कार्यों के साथ आम नागरिकों की स्थानीय समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता होनी चाहिए।उन्होंने लोक निर्माण विभाग, नगर निगमों, नगर निकायों, जिला पंचायतों और विकास प्राधिकरणों समेत संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करने का सुझाव दिया। इसके तहत मरम्मत कार्यों की सूची, समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारियों का निर्धारण किया जाए। साथ ही नियमित निरीक्षण, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच और नागरिक शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

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लखनऊ। सरोजनीनगर के भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने मरम्मत कार्यों की निगरानी के लिए विशेष कार्यबल गठित करने और अगले तीन महीने तक अभियान चलाने का सुझाव भी दिया है।