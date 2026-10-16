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Lucknow News: यूपीआई पर एमडीआर के खिलाफ अभियान चलाएगा व्यापार मंडल

Fri, 16 Oct 2026 02:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:53 AM IST
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Traders' association to launch a campaign against MDR on UPI
लखनऊ। पारा में बृहस्पतिवार को आयोजित व्यापारी सम्मेलन में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री संदीप बंसल ने कहा कि केंद्र सरकार ने यूपीआई पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर फिलहाल स्थगित किया है। इसे पूरी तरह लागू होने से रोकने के लिए संगठन अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि एमडीआर लागू होने पर इसका बोझ अंततः आम जनता पर पड़ेगा।
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सम्मेलन में पारा परिक्षेत्र के विभिन्न इलाकों के पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। इस दौरान लखनऊ महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी, युवा प्रदेश महामंत्री आकाश गौतम और पारा उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला समेत कई व्यापारी मौजूद रहे।
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