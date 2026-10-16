Lucknow News: सुरक्षित सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया से पहले जांच जरूरी

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सोसायटी के सचिव और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉ. तन्मय तिवारी ने बताया कि एनेस्थीसिया देने से पहले मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल व फेफड़ों की स्थिति, एलर्जी और चल रही दवाओं की जानकारी लेना जरूरी है। उन्होंने सलाह दी कि मरीज जांच न छोड़ें और डॉक्टर की अनुमति के बिना कोई दवा बंद न करें। साथ ही एनेस्थीसिया और ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होने की प्रक्रिया पर भी डॉक्टर से चर्चा करें।

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लखनऊ। सुरक्षित सर्जरी के लिए ऑपरेशन से पहले मरीज की सेहत की पूरी जांच जरूरी है। इससे संभावित जोखिमों की पहचान कर समय रहते बचाव किया जा सकता है। विश्व एनेस्थीसिया दिवस पर इंडियन सोसायटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स, उत्तर प्रदेश ने लोगों से ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया विशेषज्ञ से परामर्श लेने की बात कही।