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लखनऊ। हसनगंज के मायानगर निवासी श्रमिक राहुल मौर्य (34)ने बुधवार रात जहरीला पदार्थ खा लिया। भाई पवन ने बताया कि राहुल की तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पवन ने बताया कि राहुल शराब पीने के आदी थे। उन्होंने खुदकुशी क्यों की इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। राहुल के परिवार में पत्नी निशा, एक बेटा और एक बेटी है। हसनगंज थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह ने बताया कि घरवालों ने अभी तक कोई आरोप नहीं की है।