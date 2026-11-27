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लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी के कटरा बक्कास में 23 नवंबर प्रॉपर्टी डीलर नईम को गोली मारने के मामले में भागा चल रहा लैब टेक्नीशियन सुखविंदर सिंह कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी को बृहस्पतिवार दोपहर कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी सुखविंदर सिंह भागा चल रहा था। उसने मोबाइल भी बंद कर लिया था। उसकी तलाश में पुलिस की पांच टीमें गठित की गई थीं। बृहस्पतिवार को पुलिस को सूचना मिली कि सुखविंदर कोर्ट में सरेंडर करने वाला है। इस पर पुलिस की एक टीम कोर्ट के भीतर और दूसरी बाहर सादे कपड़ों तैनात थी। आरोपी के दिखते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।